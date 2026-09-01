У Львові 204 особи травмувалися на електросамокатах – майже половина постраждалих діти

Упродовж останніх 13 тижнів у медичні заклади Львова звернулися 204 водії електросамокатів. Усі вони отримали травми під час поїздок.

Серед постраждалих майже половина – діти. Йдеться про 100 неповнолітніх та 104 дорослих осіб.

Частину травмованих привезли бригади швидкої допомоги. Інші зверталися до лікарень самостійно. Стаціонарного лікування потребували 58 дітей та трьох дорослих.

«Медики знову звертаються до батьків із проханням не дозволяти дітям їздити на електросамокатах без захисту та контролю. Шолом, помірна швидкість і дотримання правил дорожнього руху здатні запобігти серйозним травмам», – повідомили у міській раді.

Представники мерії підкреслюють: значну частину подібних травм можна попередити. Для цього достатньо дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження. Це особливо стосується неповнолітніх, які часто керують електросамокатами без нагляду дорослих.

Нагадаємо, у Львові раніше вже посилили норми користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Зокрема, встановили мінімальний віковий порядок для користувачів – 16 років. Використання захисних шоломів стало обов’язковою вимогою, а на ризикованих ділянках швидкість обмежили до 15 км/год. Крім того, у місті продовжують впорядковувати паркування електросамокатів.