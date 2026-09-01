На Львівщині проведуть прощання з двома вояками загиблими у бою з окупантами

Сьогодні Львівщина прощається з двома Героями.

1 вересня область проводжає захисників, які загинули в боях з російськими загарбниками. Львівська ОВА оприлюднила їхні імена.

Григорій Федик жив у селі Забір’я Рава-Руської громади Львівського району. Він став на захист України в червні 2022 року. Чоловік служив солдатом-стрільцем третього стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти другого стрілецького батальйону військової частини А4948. Григорій загинув 7 листопада 2024 року біля Чумацького на Донеччині. Йому було 39 років.

Олег Тархов – львів’янин. Він приєднався до оборони країни у 2024 році. Олег служив у 15-му мобільному прикордонному загоні «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби України. Загинув 28 серпня. Герою виповнилося 36 років. Він отримав медаль «Ветеран війни».

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Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua