У Львівській області ветеран Тарас Левкович і його дружина скріпили шлюб вінчанням

13 вересня на Львівщині 29-річний ветеран Тарас Левкович і його 22-річна дружина Вікторія дали обітниці Божі й повінчалися.

Пара познайомилася через TikTok і разом пройшла складний шлях реабілітації після поранення та ампутації.

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об’єднання Львова.

Тарас служив у спецпідрозділі Національної поліції «КОРД Стрілецький». Саме там, через соцмережу, його життя змінилося — він познайомився з Вікторією.

У серпні 2025 року боєць отримав мінно-вибухове поранення і втратив обидві ноги. Вікторія стала для нього головною підтримкою й мотивом боротися.

На реабілітацію та протезування Тарас потрапив до центру «Unbroken». Саме там, під час відновлення, він зробив Вікторії пропозицію.

Пропозицію він зробив 29 жовтня 2025 року, за рік після початку стосунків.

Офіційний шлюб пара зареєструвала у лютому 2026 року. Тепер вони дали обітниці й перед Богом.

Весілля у церкві стало для них важливим духовним кроком. Повінчалися молодята у Церкві святого Архистратига Михаїла.

Церква розташована в рідному селі Вікторії — Нижня Стинава на Львівщині. Для обох цей момент мав глибокий сенс.

«Ми дуже хотіли повінчатися, бо для нас це дуже важливо. Все було так душевно, що аж мурашки по шкірі», — каже Вікторія Левкович.

Вона додає, що обітниці перед Богом означають для пари готовність бути поруч завжди і підтримувати одне одного до кінця життя.