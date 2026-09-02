Гутник удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня

Президент видав указ №755/2026 21 серпня 2026 року, яким нагородив Андріяна Гутника орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Гутник очолює Львівську обласну Федерацію плавання і є першим віцепрезидентом Федерації плавання України.
Він також є членом виконкому Відділення НОК України у Львівській області та депутатом Львівської міської ради.
Державну нагороду присудили за вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту.
За підтримку спортсменів і зміцнення спортивних традицій Львівщини.
“Вітаємо Андріяна Гутника із заслуженим державним визнанням!
Бажаємо сил, наснаги та нових успіхів задля розвитку українського спорту та утвердження спортивної слави Львівщини й України”
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua