Гутник удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня

Президент видав указ №755/2026 21 серпня 2026 року, яким нагородив Андріяна Гутника орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Гутник очолює Львівську обласну Федерацію плавання і є першим віцепрезидентом Федерації плавання України.

Він також є членом виконкому Відділення НОК України у Львівській області та депутатом Львівської міської ради.

Державну нагороду присудили за вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту.

За підтримку спортсменів і зміцнення спортивних традицій Львівщини.

“Вітаємо Андріяна Гутника із заслуженим державним визнанням!

Бажаємо сил, наснаги та нових успіхів задля розвитку українського спорту та утвердження спортивної слави Львівщини й України”



