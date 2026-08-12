Три львівські комунальні підприємства мали ділові стосунки з фірмою, підозрюваною у відмиванні понад 125 мільйонів гривень

Компанія ТОВ “Кавер Енерджі Плюс”, керівник якої втік з України, регулярно виграє тендери від львівських комунальних підприємств.

Ця інформація прозвучала під час засідання комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради.

Три львівські комунальні підприємства – ЛКП “Зелене місто”, ЛКП “Львівтеплоенерго” та ЛМКП “Львівводоканал” – протягом 2021-2026 років уклали серію договорів підряду з місцевою фірмою ТОВ “Кавер Енерджі Плюс”.

Керівника компанії Юрія Доманського підозрюють у завищенні вартості виконаних робіт та відмиванні понад 125 мільйонів гривень через мережу фіктивних підприємств. У червні цього року, буквально за кілька днів до запланованого арешту, він виїхав за кордон.

ЛКП “Зелене місто” ще у 2021 році замовило у фірми проєкт зовнішніх електричних мереж для майбутнього сміттєпереробного заводу. Пізніше підприємство планувало доручити компанії й будівництво самого заводу.

“Станом на сьогодні у нас немає жодних відносин з ТОВ “Кавер Енерджі Плюс”. Усі роботи закінчилися у 2021 році. 23 травня відбулася тендерна процедура, вони виграли її, але, у зв’язку з тим, що польська сторона нам блокувала всі дозволи, ми з ними не розпочинали жодних робіт й жодних оплат не здійснювали. Угоду розірвали 2-3 тижні назад” – розповів директор ЛКП “Зелене місто” Олександр Єгоров.

Водночас компанія й досі виступає підрядником з будівельних робіт на одному з об’єктів ЛКП “Львівтеплоенерго”.

“У нас з цією компанією було декілька договорів у минулому, були проєктні роботи, які вони виконували й які ми оплатили. Щодо ситуації на сьогодні, то був авансовий платіж, угода виконана частково” – пояснив директор ЛКП “Львівтеплоенерго” Олександр Одинець.

Керівник підприємства зазначив, що деталі цих робіт краще не розкривати публічно.

Отримувало підряди від “Кавер Енерджі Плюс” і ЛМКП “Львівводоканал”. Проте директор комунального підприємства Дмитро Ванькович на засідання комісії не прийшов і жодних пояснень щодо укладених контрактів чи виконаних робіт не надав.

Директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк заявив, що його підприємство з 2021 року жодних стосунків із цією фірмою не мало.

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Аналітична система YouControl фіксує реєстрацію ТОВ “Кавер Енерджі Плюс” у Львові з 2017 року. Основний профіль діяльності компанії – електромонтажні роботи. Керівником фірми виступає підприємець Юрій Доманський, а серед офіційних власників – його матір Марія Доманська та партнер Роман Коцан.

За даними правоохоронців, реальне управління компанією Доманський здійснював через свою матір.

Загалом за останні роки ТОВ “Кавер Енерджі Плюс” отримала від ЛКП “Львівтеплоенерго” підряди на суму понад 527 мільйонів гривень, а від КП “Зелене місто” – ще 115,3 мільйона гривень.