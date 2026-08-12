У Львові розглянуть петицію щодо відставки мера Садового

13 серпня міський голова Львова Андрій Садовий вкотре намагатиметься заблокувати петицію про власну відставку.

Про це повідомив громадський активіст та юрист Андрій Петришин.

Місце проведення:

Восьмий апеляційний адміністративний суд (м. Львів, вул. Саксаганського, 13. Зал судових засідань №3).

Головуюча суддя: Гудим Л.Я.

Номер справи: № 380/4372/25

Сторони та треті особи у справі:

— Петришин Андрій Михайлович

— Львівська міська рада

— Департамент «Секретаріат ради» Львівської міської ради

— Садовий Андрій Іванович

Дата та час судового засідання:

13 серпня 2026 року, о 10:15.

Суть справи:

Суд розглядатиме апеляційну скаргу Львівської міської ради на ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 11 червня 2026 року у справі № 380/4372/25. Позивач — Андрій Петришин, відповідачі — Львівська міська рада та Департамент «Секретаріат ради» Львівської міської ради. Третьою особою на стороні відповідача виступає міський голова Львова Андрій Садовий.

Йдеться про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Мова про рішення, яким Львівську міську раду та Департамент «Секретаріат ради» зобов’язали зареєструвати й оприлюднити електронну петицію Петришина. Йдеться про петицію щодо висловлення недовіри та дострокового припинення повноважень міського голови Львова Андрія Садового, з можливістю збору голосів під нею.

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