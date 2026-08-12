У Львові запрацює новий центр допомоги людям без житла

У різних куточках міста курсуватиме спеціальний намет, де кожен зможе отримати соціальну, медичну та гуманітарну підтримку.

Львів запускає новий проєкт допомоги — «Мобільний простір підтримки». Ініціатива стартує 13 серпня і стане новим форматом виїзної допомоги для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах та живуть на вулиці.

Перша локація з’явиться на вулиці Підвальній, 4 — у сквері «На Валах» біля Порохової вежі. Простір працюватиме раз на тиждень, щоразу змінюючи район міста.

У спеціально облаштованому наметі люди зможуть отримати:

соціальні консультації;

медичну допомогу;

одяг і засоби гігієни;

гуманітарну підтримку;

інформацію про можливість отримання подальшого супроводу.

Паралельно на локаціях працюватиме автобус. Він доставлятиме людей до простору на вулиці Кирилівській, 3А. Там кожен зможе помитися, випрати одяг, отримати харчування та поспілкуватися із соціальними працівниками.

Новий формат став логічним продовженням роботи, яку раніше виконували в межах «Автобуса турботи» та соціального патрулювання. Головна мета проєкту — не просто надати одноразову допомогу. Організатори прагнуть допомогти людям поступово повернутися до повноцінного життя: відновити документи, знайти житло чи роботу.

До роботи мобільного простору долучаться й медики. Вони проводитимуть первинні огляди, вимірюватимуть основні показники здоров’я. За потреби нададуть першу допомогу та проведуть швидкі тести на вірусні гепатити.

Графік роботи мобільного простору у серпні:

13 серпня, 12:00–16:00 — вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі);

— вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі); 18 серпня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк);

— вул. Повітряна (Левандівський парк); 24 серпня, 12:00–16:00 — просп. Червоної Калини, 81 (біля Центру Довженка).

Створено за матеріалами: 032.ua