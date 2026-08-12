Львівщина сьогодні проводжає в останню путь п’ятьох своїх захисників

Щодня рівно о дев’ятій ранку по всій країні лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Де б ви не перебували у цю мить, зупиніться і вшануйте пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну в боротьбі проти російської агресії.

🕯️ Аркадій Шафієв

Аркадій Шафієв

Народився в місті Селидове Покровського району на Донеччині. У 2024 році разом з матір’ю переїхав до Стрия. До захисту держави приєднався в липні 2025 року, обійнявши посаду заступника командира бойової машини — навідника-оператора. 29 липня чоловік помер від отриманих ранень у лікарні міста Тлумач на Івано-Франківщині. Йому було 42 роки.

🕯️ Михайло Андрейків

Михайло Андрейків

Мешкав у селі Орішківці Бібрської громади. Мав звання старшого солдата, служив навідником-оператором 12 роти оперативного призначення на бронетранспортерах у складі 4 батальйону оперативного призначення 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука «Рубіж». Загинув 24 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 26 років.

🕯️ Роман Гук

Роман Гук

Проживав у селі Добряни Городоцької громади. Проходив службу в парашутно-десантному батальйоні військової частини А1126. Загинув 20 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Новогродівка в Покровському районі на Донеччині. Захиснику було 43 роки.

🕯️ Олексій Труш

Олексій Труш

Львів’янин за походженням. У 2025 році долучився до 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, ставши на захист рідної землі. Загинув 1 серпня. Захиснику незабаром мало виповнитися 38 років.

🕯️ Богдан Колтун

Богдан Колтун

Мешкав у місті Пустомити Львівського району. Виконував обов’язки навідника-оператора 3 розвідувального взводу 2 механізованого батальйону військової частини А4594. Загинув 26 травня 2025 року поблизу населеного пункту Шевченко Перше в Покровському районі Донецької області. Воїну було 49 років.

Вічна шана та світла пам’ять полеглим Героям!

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua