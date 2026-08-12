У Винниках поліція затримала жителя Львова, якого підозрюють у розбійному напад на водія

У Винниках зловмисник намагався відібрати гроші у водія Mercedes-Benz, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Інцидент стався 10 серпня близько 12:40. Чоловік підійшов до 52-річного місцевого жителя, який сидів у машині, та висунув погрозу. Водій не розгубився — різко рушив з місця та втік від нападника.

Після цього постраждалий звернувся до поліції. Правоохоронці одразу взялися за пошук зловмисника.

До розшуку підключили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших служб Львівського районного управління поліції №1. Долучилися також оперативники карного розшуку й фахівці управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Спільними зусиллями поліцейські встановили особу нападника — ним виявився 41-річний мешканець Львова. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Операцію проводили за силової підтримки спецпризначенців поліції Львівщини.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує стаття за розбій — ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.