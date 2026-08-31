Російські окупанти спрямували по Україні понад 120 ракет та безпілотників

Окупанти випустили по Україні 122 дрони та ракети. Частина з них влучила на 11 локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про атаку на сторінці у Facebook.

Вночі 31 серпня лунала повітряна тривога. Росіяни запустили 121 дрон і ракету Х-59.

Протиповітряна оборона знищила 96 безпілотників.

Противник випустив керовану ракету Х-59 з-над Чорного моря. Він також відправив 121 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера та імітатори Пародія з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

На 08:00 захисники неба збили 96 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі. Ракета Х-59 не влучила. Ворожі засоби досягли 11 локацій. Уламки впали ще на 8 місцях. Атака триває. У повітрі залишається близько десяти БпЛА.

30 липня дрони вдарили по Львову. Вони поцілили в будинки на Виговського та Патона. Пошкоджено понад 20 будинків, ліцей і садок. Загинула одна людина.

13 травня безпілотники атакували критичну інфраструктуру в Жовкві. Постраждав житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня росіяни тричі били по Львову. Дрони влучили на Соборній, Червоній Калині та Бандери. Пошкоджена пам’ятка архітектури і житлові будинки. Госпіталізували 7 людей. Понад 20 осіб звернулися по допомогу.

7 лютого удар по інфраструктурі Львівщини залишив 6 тисяч жителів Добротвора без води, тепла та світла. Пошкоджено 18 будинків. Один зруйновано вщент.

27 січня ворог пошкодив енергетичний об’єкт у Золочівському районі.

15 січня дрон упав у центрі Львова на майданчик біля пам’ятника Бандері. Вибито вікна в будинках і вітражі храму Ольги та Єлизавети.

9 січня атака вдарила по критичній інфраструктурі Львова. Цивільні об’єкти вціліли. Ударна хвиля вимкнула газ у Рудно. Мешканці кількох вулиць залишилися без постачання.