Прокладено новий 500-метровий водогінний (каналізаційний) відрізок мережі

Комунальники розпочали масштабну реконструкцію аварійних ділянок магістрального водогону, що з’єднує Магерів зі Львовом. Саме цією трубою вода надходить, зокрема, до Шевченківського району обласного центру. Наразі фахівці вже уклали 500 метрів нової мережі.

Роботи ведуть безпосередньо у полі. Спеціалісти зварюють поліетиленові труби великого діаметра, а потім спеціальна техніка вкладає їх у ґрунт.

Загальний обсяг проєкту передбачає заміну 2,4 кілометра водогону. Для нової лінії обрали поліетиленові труби діаметром 630 мм. Комунальники наголошують: реконструкція допоможе знизити кількість аварій та мінімізувати ризик несподіваних відключень води. Крім того, це зробить водопостачання на даній ділянці значно стабільнішим.

«Загалом у межах проєкту маємо оновити 2,4 км мережі. Уже прокладено перші пів кілометра нової мережі. Реконструкція допоможе зменшити кількість аварійних ситуацій і ризик раптових відключень, а також зробити подачу води на цьому напрямку стабільнішою», — розповіли представники підприємства.

Загалом на балансі водоканалу перебуває близько 2700 кілометрів водопровідних мереж та 925 кілометрів каналізаційних. За наявними даними, приблизно 80% усіх трубопроводів потребують оновлення. Саме тому кожного місяця тривають роботи з ремонту аварійних ділянок як водопровідної, так і каналізаційної систем.