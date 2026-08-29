На Львівщині правоохоронець вчинив убивство людини

Співробітник поліції Львівщини спричинив загибель велосипедиста в ДТП.

Аварія відбулася сьогодні 29 серпня близько 10 години ранку на вулиці Чорновола в Самборі.

Водій автомобіля BMW наїхав на 59-річного мешканця району. Той отримав тілесні ушкодження і помер на місці.

Керував машиною працівник одного з підрозділів львівської поліції.

Справу розслідуватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

Керівництво Нацполіції Львівщини ініціювало службове розслідування цього факту.

За його підсумками ухвалять рішення яке передбачає законодавство.

Львівська поліція прагне встановити всі обставини події повністю всебічно і без упереджень.