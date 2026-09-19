Навколо ліцею у Стрию: петиція громади і всього три голоси «за»

26 серпня у Стрию провели конкурс на посаду директорки ліцею «Гімназія імені Андрея Шептицького».

Переможницею визнали Ірину Кизиму. Після голосування виникли питання щодо кількості голосів, роботи комісії та наступних кроків.

Випускниця ліцею Мар’яна Василів (Луковецька) надала документи про конкурс, свої звернення до державних органів і відповідь Державної служби якості освіти у Львівській області.

Що відомо про конкурс

Конкурс відбувся 26 серпня. На посаду змагалися дві кандидатки: в.о. директорки Руслана Опришко і Ірина Кизима.

Ірина Кизима очолює комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Стрийської міської ради.

З витягу з протоколу засідання видно, що в комісію входили шестеро людей. На засіданні були присутні п’ятеро членів.

Троє членів проголосували за кандидатуру Ірини Кизими. Двоє утрималися. Голосів «проти» не було.

За підсумками цього засідання комісія визначила Ірину Кизиму переможницею конкурсу.

Що зазначила Державна служба якості освіти

Серед наданих документів є офіційна відповідь Управління ДСЯО у Львівській області на звернення Мар’яни.

Служба посилається на статтю 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Вона визначає порядок прийняття рішень конкурсною комісією.

Згідно з цією нормою, рішення комісія приймає більшістю голосів від затвердженого складу.

Оскільки затверджений склад комісії становив шість осіб, для визначення переможця потрібно було щонайменше чотири голоси «за».

Натомість кандидатура Ірини Кизими отримала лише три голоси «за», ще два члени утрималися.

Управління підкреслило, що голос «утримався» не зараховують до голосів «за». Тому рішення комісії не відповідає вимозі закону.

ДСЯО також зазначило, що вирішальний голос голови комісії тут не застосовується, бо не йдеться про паритет «за» і «проти».

У зв’язку з цим Управління ДСЯО направило міському голові Стрия лист із роз’ясненням правових наслідків призначення керівника за таким рішенням.

Водночас у службі наголосили: їхні листи мають інформаційний характер і самі по собі не встановлюють норм права.

Що ще ставить під питання Мар’яна

Мар’яна звертає увагу на те, що один із членів комісії, який утримався під час голосування, нібито потім змінив позицію.

«Наскільки я розумію, волевиявлення члена конкурсної комісії має фіксуватися під час голосування і відображатися в протоколі. Конкурсне законодавство не передбачає зміни результатів голосування через додаткові заяви після завершення засідання», — каже Мар’яна Василів (Луковецька).

У витягу з протоколу зафіксовано три голоси «за» та два голоси «утрималися». Це ставить під питання можливість зміни позиції члена комісії після завершення голосування.

Мар’яна надала також копії звернень до ДСЯО, Львівської обласної військової адміністрації, омбудсмена з питань освіти, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, НАЗК і профільного комітету Верховної Ради.

Хто входив до конкурсної комісії

Питання щодо формування комісії викликають окремі сумніви.

18 травня 2026 року міський голова Стрия затвердив склад комісії розпорядженням №132.

У документах про склад вказані, зокрема, представники Державної служби якості освіти України.

Треба з’ясувати, хто саме представляв службу під час конкурсу, як цих людей включили до складу та на підставі яких документів вони діяли.

У відповіді на звернення Мар’яни Управління ДСЯО окремо зазначило, що не є організатором конкурсу і не має повноважень втручатися в діяльність конкурсної комісії або змінювати її склад.

Петиція про прозорість конкурсів

Питання проведення конкурсів у Стрийській громаді вийшло за межі одного ліцею.

9 вересня зареєстрували електронну петицію «Про забезпечення законності, доброчесності та прозорості конкурсів на посади керівників закладів освіти Стрийської міської ТГ».

Петиція набрала 155 голосів при необхідних 150. 15 вересня міська рада повідомила про початок її розгляду.

У документі просять перевірити конкурси на керівні посади у закладах освіти громади за 2026 рік.

Перевірку пропонують провести щодо формування комісій, дотримання процедур, оцінювання кандидатів і доступу до документів.

У проєкті рішення Стрийської міської ради пропонують доручити перевірку постійній депутатській комісії разом з Управлінням освіти.

Мар’яна звертає увагу, що Управління освіти було залучене до організації конкурсів, які пропонують перевірити.

«Особисто в мене це викликає застереження: саме Управління освіти було залучене до організації процедур, які нині перевірятимуть. Отже, орган, дії якого викликають питання, братиме участь у перевірці власних рішень», — зауважує Мар’яна.

Водночас ідеться про проєкт рішення. Остаточний механізм перевірки ще має визначити міська рада.

Які зміни відбулися у ліцеї після конкурсу

Після конкурсу Руслана Опришко залишила посаду в.о. директорки, повідомляє Мар’яна.

У ліцеї також відбулися зміни серед заступників і педагогічних працівників.

Офіційної інформації про кількість кадрових змін, конкретні посади та підстави рішень наразі немає.

Ці дані запросили у Стрийської міської ради.

Позицію міської ради очікуємо

Було надіслано запит до Стрийської міської ради щодо формування комісії, участі представників ДСЯО, порядку голосування і ухвалення рішення.

У запиті також просили роз’яснення щодо можливих змін позиції членів комісії після засідання та щодо кадрових змін у ліцеї.

На момент підготовки матеріалу відповіді міської ради ще не отримали. Після її надходження текст доповнять офіційною позицією міської ради.