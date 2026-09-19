У Львові затримали чоловіка, який вкрав з магазину гаманець із грошима та документами

У Львові поліція затримала 35-річного чоловіка, підозрюваного в крадіжці гаманця з жіночої сумки.
У викраденому гаманці знаходилося понад 5 тисяч гривень, кілька банківських карток та документи.
Крадіжку зафіксували 17 вересня близько 18:30 в одному з магазинів на вулиці Смаль‑Стоцького.
До правоохоронців звернулася 42‑річна мешканка Городка і повідомила про зникнення гаманця.
Правоохоронці переглянули записи камер системи «Безпечна Львівщина» і встановили місце перебування підозрюваного. Ним виявився 35‑річний львів’янин. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка.
За цією статтею передбачене покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: 032.ua