У Львові затримали чоловіка, який вкрав з магазину гаманець із грошима та документами

У Львові поліція затримала 35-річного чоловіка, підозрюваного в крадіжці гаманця з жіночої сумки.

У викраденому гаманці знаходилося понад 5 тисяч гривень, кілька банківських карток та документи.

Крадіжку зафіксували 17 вересня близько 18:30 в одному з магазинів на вулиці Смаль‑Стоцького.

До правоохоронців звернулася 42‑річна мешканка Городка і повідомила про зникнення гаманця.

Правоохоронці переглянули записи камер системи «Безпечна Львівщина» і встановили місце перебування підозрюваного. Ним виявився 35‑річний львів’янин. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка.

За цією статтею передбачене покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.