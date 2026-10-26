«Покрова АМП» увійшла до п’ятірки найкращих команд Ліги чемпіонів EAFF 2026 з ампфутболу

У італійському місті Фано з 23 по 25 жовтня відбулись змагання Ліги чемпіонів EAFF 2026 з ампфутболу.

Львівський салезіянський клуб «Покрова АМП» вперше в історії України взяв участь у цьому єврокубковому турнірі.

Матеуш Відлак, президент Світової та Європейської федерацій ампфутболу, так охарактеризував дебют львівської команди:

«Виступ “Покрови АМП” у Лізі чемпіонів — значущий і символічний крок для розвитку ампфутболу в Європі. Український клуб показав високий рівень організації, непохитний бойовий дух і неймовірну волю до перемоги. Незважаючи на брак єврокубкового досвіду у більшості гравців, команда продемонструвала достойний рівень гри і здобула повагу з боку європейської ампутбольної спільноти».

Підсумок турніру — п’яте місце. До складу команди увійшли ветерани російсько-української війни, які мають ампутації або порушення функцій кінцівок.

У груповій частині «Покрова АМП» зустрілася з діючим віцечемпіоном — польською командою «Вісла», в якій програла з рахунком 0:6. Водночас команда зіграла внічию 2:2 з іспанським «Реал Бетісом».

У головному поєдинку за п’яте місце львівська команда впевнено перемогла семиразового чемпіона Грузії — АФК «Тбілісі» з рахунком 4:0.

Під час кожної гри команда мала гучну підтримку близько півсотні уболівальників із української громади міста Фано.

Гравець «Покрови АМП» Ярослав Качмар, ветеран війни, поділився враженнями:

«Мої емоції змішані. Є і позитив, і певна невдоволеність — хотілося виступити краще. Проте такий досвід — безцінний. Зробимо висновки і повернемося наступного року з новими силами. Ми — діючі чемпіони України, тому знову поїдемо на Лігу чемпіонів, будемо більш обізнані із суперниками й готові до викликів. Особисто для мене це неймовірні емоції, які переповнюють.»

Головний тренер «Покрови АМП» Назарій Русецький підсумував виступ команди:

«Це наш перший досвід у такому масштабному турнірі, й емоції досить суперечливі. Хотілося більшого, та водночас розуміємо, що нам потрібно більше часу на адаптацію і розвиток. В турнірі маємо одну поразку, нічию і перемогу — це хороший старт. Гравці набувають досвіду і бачать свій потенціал. Минуле залишається в історії, робитимемо відповідні висновки. Попереду нас чекають нові звершення і перемоги.»

«Основу збірної України з ампутболу становлять саме гравці “Покрови АМП”. Дев’ять з них — гравці основного складу, один — резервіст. Головним тренером є Назарій Русецький із Львівщини. Уже найближчим часом команда виступить на чемпіонаті світу, який пройде в Мексиці з 13 по 22 листопада. Бажаємо їм успіху і підтримуватимемо!» — зазначив директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Роман Хім’як.

Фото: European Amputee Football Federation