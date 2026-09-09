Начальник екологічної служби Львівщини в серпні отримав 25 тисяч відпускних

У серпні директору департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Володимиру Корді нарахували 56 550,29 грн зарплати.
Львівська ОВА повідомила це у відповіді на офіційний запит.
У суму місячного нарахування увійшли такі складові:
– посадовий оклад – 25 073,64 грн;
– надбавка за вислугу років – 2 536,29 грн;
– надбавка за ранг – 287,02 грн;
– донорство – 3 170,54 грн;
– відпускні – 25 409,58 грн;
– індексація – 73,22 грн.
З нарахованої суми чиновник сплатив 13 006,56 грн податків та військового збору.
Чистий дохід склав 43 543,73 грн.
Попереднього місяця Корда отримав значно більшу суму — 123 000 грн.
Володимир Корда очолив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА з липня 2025 року.
Він змінив на посаді Оксану Війтик, яка раніше виконувала обов’язки директорки департаменту.
Раніше Корда керував відділом державного екологічного нагляду атмосферного повітря в Державній екологічній інспекції Львівщини.
З початком повномасштабного вторгнення РФ він пішов захищати Україну.
За успішне виконання бойових завдань отримав нагрудний знак “Золотий хрест”.
Також він удостоєний державною нагородою від Президента України — медаллю “Захиснику Вітчизни”.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua