Начальник екологічної служби Львівщини в серпні отримав 25 тисяч відпускних

У серпні директору департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Володимиру Корді нарахували 56 550,29 грн зарплати.

Львівська ОВА повідомила це у відповіді на офіційний запит.

У суму місячного нарахування увійшли такі складові:

– посадовий оклад – 25 073,64 грн;

– надбавка за вислугу років – 2 536,29 грн;

– надбавка за ранг – 287,02 грн;

– донорство – 3 170,54 грн;

– відпускні – 25 409,58 грн;

– індексація – 73,22 грн.

З нарахованої суми чиновник сплатив 13 006,56 грн податків та військового збору.

Чистий дохід склав 43 543,73 грн.

Попереднього місяця Корда отримав значно більшу суму — 123 000 грн.

Володимир Корда очолив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА з липня 2025 року.

Він змінив на посаді Оксану Війтик, яка раніше виконувала обов’язки директорки департаменту.





Раніше Корда керував відділом державного екологічного нагляду атмосферного повітря в Державній екологічній інспекції Львівщини.

З початком повномасштабного вторгнення РФ він пішов захищати Україну.

За успішне виконання бойових завдань отримав нагрудний знак “Золотий хрест”.

Також він удостоєний державною нагородою від Президента України — медаллю “Захиснику Вітчизни”.