На Львівщині судитимуть неповнолітнього за шахрайство зі SIM-картами, через яке викрали майже 110 тисяч гривень

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо неповнолітнього мешканця району, якого обвинувачують у шахрайстві, кіберзлочинах та інших правопорушеннях.

Хлопець заволодів коштами трьох потерпілих і фінансової установи на суму майже 110 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що у 2024 році, коли йому було 15 років, підозрюваний організував схему незаконного перевипуску SIM-карток.

За версією слідства, він дзвонив потерпілим і називався працівником мобільного оператора. Він говорив про нібито необхідне продовження дії SIM-картки і отримував коди підтвердження.

Після цього перевипуск оформлювали на номери, якими керував підозрюваний. Це дало йому доступ до банківських онлайн-сервісів потерпілих.

Далі він переказував чужі кошти на сторонні картки та оформляв онлайн-кредити. За ці гроші придбав смартфон iPhone 17 вартістю понад 72 тисячі гривень.

«Неповнолітній отримував доступ до банківських сервісів потерпілих шляхом обману та незаконного перевипуску SIM-карток, після чого розпоряджався чужими коштами на власний розсуд», — повідомили у прокуратурі.

Згідно зі справою, постраждали три жінки та одна фінансова установа. Сума збитків становить майже 110 тисяч гривень.

Окрім шахрайства, юнакові інкримінують і низку інших кримінальних правопорушень.

У вересні 2025 року суд заборонив йому керувати транспортними засобами на п’ять років. Незважаючи на це, підозрюваний продовжив сідати за кермо.

За інформацією слідства, автомобіль він придбав за кошти, здобуті шахрайським шляхом.

У лютому цього року патрульні зупинили його за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду в салоні знайшли та вилучили психотропні речовини — PVP та амфетамін.

У червні 2026 року суд уже визнав неповнолітнього винним у подібних шахрайських злочинах. Йому дали покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Одразу після оголошення вироку підозрюваному повідомили про нову підозру в окремому провадженні.

У межах нового провадження йому інкримінують незаконне збирання та використання конфіденційної інформації про особу, шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконне поводження з психотропними речовинами, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем і умисне невиконання судового рішення.

«Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області», — зазначили у правоохоронних органах.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини підлітку загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.