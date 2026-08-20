На Львівщині оголосили переможців обласного конкурсу журналістських робіт, присвяченого пам’яті Героя України Тараса Матвіїва

У Zenyk Art Gallery відбулася урочиста церемонія нагородження переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвіїва.

На конкурс цього року подали 85 медіаматеріалів. Конкурсна комісія шляхом голосування визначила вісім переможців та володаря гран-прі.

Конкурс проводять уже вп’яте. Вперше журналісти змагалися за нагороди у 2022 році. Тоді загальний призовий фонд складав лише 100 тисяч гривень, а комісія обрала всього двох переможців. Наразі призовий фонд значно зріс і сягнув 500 тисяч гривень.

Роботи оцінювали у чотирьох номінаціях: текстовий матеріал в онлайн-медіа, публікація у друкованому виданні, відеоматеріал у телеефірі чи онлайн-медіа, а також аудіоматеріал у радіоефірі.

У кожній номінації комісія визначила по два переможці. Перше місце принесло автору грошову винагороду в розмірі 60 тисяч гривень, друге місце — 40 тисяч гривень.

Окремо визначили володаря гран-прі. Ним став матеріал, що набрав найвищу кількість балів серед усіх поданих робіт, незалежно від номінації. Переможець гран-прі отримає 100 тисяч гривень.

«Пишу, бо маю обов’язок. Перед совістю і людьми, яких поважаю». Ці слова належать Тарасу Матвіїву — журналісту, громадському діячу, учаснику Революції Гідності, воїну та Герою України.

Саме його принципи — говорити правду, не залишатися байдужим і брати на себе відповідальність — стали фундаментом для обласного конкурсу журналістських робіт. Організатори проводять цей конкурс, аби підтримати якісну журналістику, чесно розповідати про війну та наших захисників, зберігати пам’ять про полеглих героїв і протистояти російській дезінформації.

Цього року конкурс встановив рекорд — 91 медіаматеріал. Це найбільша кількість за всі роки проведення. За кожною роботою стоять реальні люди: військові й ветерани, родини загиблих, медики, всі ті, чиє життя докорінно змінила війна. І журналісти, які взяли на себе відповідальність почути ці історії, зрозуміти їх та передати без жодних спотворень», — наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Переможцями цьогорічного конкурсу стали:

Гран-прі: Тетяна Ушакова — «Найтоншими нитками він зшиває людські життя та щоразу країну. Історія ветерана і судинного хірурга Тараса Кобзи».

Номінація «текстовий матеріал, розміщений в онлайн-медіа»:

1 місце: Маріанна Попович — «Довелося приймати пологи». Анестезіолог про порятунок життів неподалік лінії фронту»;

2 місце: Наталія Бельзецька — «Розуміла, що бачу його востаннє»: спогади рідних про Валерія Гудзя — екскомандира 24 бригади».

Номінація «матеріал, розміщений у друкованому медіа»:

1 місце: Роман Скочиляс — «Володимир Савельєв: «Ніхто окрім нас не захистить Україну від вторгнення ворога»;

2 місце: Марія Кузьмин — «Попри все жити: історія Марти Мозгової, в якої росія вбила коханого чоловіка».

Номінація «відеоматеріал, розміщений у телеефірі або в онлайн-медіа»:

1 місце: Мар’яна П’єцух — «А де ж вони тих людей будуть хоронити?». На військовому цвинтарі закінчились місця;

2 місце: Юлія Порціна — «Війна має імена: Тарас Березюк. Присутній»

Номінація «аудіоматеріал, розміщений у радіоефірі»:

1 місце: Ірина Голубко (Шубінець) — Тема тижня «Ветеранський спорт»;

2 місце: Марія Табак — «Тихий дзвін пам’яті» (Ігор Демідонт).