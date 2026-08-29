Львівська влада перерахує мешканцям 4,3 млн грн компенсації за житло, пошкоджене внаслідок обстрілів

Львівські мешканці, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок російських обстрілів 24 березня та 30 липня 2026 року, отримають 4,3 млн грн матеріальної допомоги.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

За інформацією управління соціального захисту, мова йде про 146 звернень від жителів міста. Кошти передбачені на відновлення 306 пошкоджених вікон та 11 дверей.

Раніше, після удару 24 березня, постраждалим уже виділили понад 2,8 млн грн. А от загальна сума допомоги за наслідками атаки 30 липня досягла 9,8 млн грн.

«Пошкоджене чи зруйноване житло – це завжди значно більше, ніж матеріальні збитки. Для людей це стрес, біль і відчуття втрати безпеки у власному домі. Тому для нас важливо, щоб у цей момент люди не залишалися самі зі своїми проблемами», – зазначила Тетяна Колесник.

За її словами, соціальні працівники міста активно допомагають постраждалим оформити необхідні документи та отримати передбачену підтримку.

«Від перших днів після обстрілів наші соціальні працівники були поруч із мешканцями: консультували, допомагали оформлювати необхідні документи, пояснювали, яку підтримку можна отримати від міста. І зараз ми продовжуємо супроводжувати людей, щоб вони могли якнайшвидше отримати компенсацію та відновити пошкоджене житло», – додала посадовиця.

Нагадаємо, що Львів передбачає матеріальну допомогу для мешканців, чиє житло постраждало через ракетні удари та атаки дронів. Компенсацію можна отримати за пошкоджені вікна, двері, покрівлі, а також за ремонт житла.

Наприкінці липня місто збільшило граничні розміри компенсації: до 20 тис. грн – за пошкоджені вхідні двері та до 15 тис. грн – за кожне пошкоджене вікно. Подати заяву на отримання допомоги потрібно не пізніше ніж через шість місяців після обстрілу.