Продаж пʼяти земельних ділянок у Львові та селі Малі Підліски через аукціон

Оголошено електронний аукціон із продажу п’яти земельних ділянок для бізнес-розвитку. Два лоти пропонують у Львові, а три – у селі Малі Підліски, неподалік міста. Торги проведе управління земельних ресурсів в електронному форматі.

У Львові на аукціон виставлено дві ділянки промислового призначення. Перша розташована на проєктованій вулиці Північній біля промзони Сигнівка і має площу 2,0107 га. Її планують використовувати для комплексу виробничо-складських будівель з адміністративно-побутовим корпусом. Друга ділянка площею 2,5602 га знаходиться в промзоні Рясне-2 і призначена для зведення виробничо-промислових споруд зі складськими та адміністративно-побутовими приміщеннями. Стартові ціни для обох лотів оголосили, але конкретні суми не розкривають.

У селі Малі Підліски на вулиці Південній пропонують три земельні ділянки. Раніше тут вже продавали землю через систему «Прозоро.Продажі», внаслідок чого з’явилися нові діючі об’єкти. Наразі на аукціон виставили 0,8 га для будівництва та обслуговування туристичної інфраструктури і закладів громадського харчування зі стартовою ціною 5 126 160 гривень.

Ще одна ділянка площею 0,45 га призначена для будівництва офісної будівлі. Її стартова вартість становить 3 032 460 гривень. Окремим лотом пропонують 1,2 га землі, відведеної під будівництво готелю, з початковою ціною 7 398 120 гривень. Організатори підкреслюють, що ділянки мають сприяти розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, а також залученню інвестицій у промислові зони Львова і найближчих населених пунктів.