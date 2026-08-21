У Львові оновили маршрути двох автобусних ліній: подробиці змін

21 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нові схеми руху для двох автобусних маршрутів — №15 та №80.

Автобус №80 і надалі возитиме пасажирів до Великих Грибовичів.

“Маршрут проходитиме через Дубляни та Малехів і прямуватиме до площі Різні у Львові”, — повідомили на засіданні.

Оновлений маршрут №80:

с. Великі Грибовичі — м. Дубляни — с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — вул. Торгова — пл. Різні та у зворотному напрямку.

Автобус №15 отримав нову схему руху в центрі міста. Тепер він курсуватиме через вул. Городоцьку, пл. М. Кропивницького, вул. С. Бандери, вул. М. Коперника, вул. П. Дорошенка, просп. Свободи, пл. А. Міцкевича, пл. Галицьку, вул. Князя Романа, вул. І. Франка, вул. Зелену та вул. Пасічну.

Кінцевою зупинкою цього маршруту стане вулиця Городоцька, а саме приміський вокзал.

Повна схема руху маршруту №15:

вул. Городоцька (приміський вокзал) — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. С. Бандери — вул. М. Коперника — вул. П. Дорошенка — просп. Свободи — пл. А. Міцкевича — пл. Галицька — вул. Князя Романа — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Медової Печери — вул. Пасічна — вул. Личаківська — пл. Митна — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. Торгова — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. Захисників України — вул. Городоцька — вул. Городоцька (приміський вокзал).