На Львівщині ледь не сталася масштабна трагедія

Пожежа спалахнула в двоповерховому цегляному будинку села Суховоля на вулиці Шевченка, 34.

Двоє підлітків готували вечерю. Олія на сковорідці раптово зайнялася. Вогонь швидко перекинувся на меблі кухні та витяжку.

Підлітки не розгубилися. Вони одразу викликали пожежників.

Пожежа згасла самостійно до приїзду рятувальників. Ніхто не постраждав.

На місце прибули 2 ДПРЧ Львова та ДПК Зимної Води.

Цей випадок нагадує, як важливо знати правила пожежної безпеки. Треба вміти діяти правильно в небезпечній ситуації.

Батькам варто навчати дітей безпечної поведінки змалку. Пояснюйте небезпеку вогню. Не залишайте плиту без нагляду. Вчіть діяти під час пожежі та дзвонити 101.

Не лийте воду на палаючу олію на сковорідці. Це спричинить спалах і швидке поширення вогню. Вимкніть плиту, якщо це безпечно. Накрийте кришкою. Залиште приміщення. Телефонуйте 101.

Діти, які знають правильну реакцію, мають більше шансів уберегти себе та інших.







