Масована атака: російські окупанти запустили майже 150 безпілотників по Україні

Російські окупанти випустили по території України 149 безпілотників; частина з них влучила у 13 локацій.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про атаку на своїй сторінці у Facebook.

У ніч на 10 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу. Противник запустив 149 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона знешкодила 128 дронів.

За даними командування, атака тривала з 18:00 9 вересня. Ворог застосував ударні БпЛА типів Shahed, частина з них — реактивні, а також Гербери і дрони-імітації “Пародія”.

Напрями запуску ворожих безпілотників вказують на Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окуповані території Донеччини та Гвардійське в Криму.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 128 ворожих апаратів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локацій. Уламки збитих дронів впали на 9 локаціях. Атака триває, ворог все ще діє в повітряному просторі.

Нагадаємо про попередні удари по Львову. 30 липня безпілотники влучили в житлові будинки на вулицях Виговського та Патона.

Тоді постраждали понад 20 будинків, ліцей і дитячий садок. Внаслідок атаки одна людина загинула.

13 травня дрони вцілили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також пошкодили житловий будинок і цілили по об’єктах промисловості.

24 березня російські безпілотники тричі атакували Львів. Вони влучили в будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та на вулиці Бандери.

Унаслідок тих ударів пошкодили пам’ятку архітектури національного значення та кілька житлових будинків. До лікарні потрапили сім людей.

Загалом більше 20 осіб звернулися по медичну допомогу після цієї атаки.

7 лютого внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині близько шести тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора тимчасово залишилися без водопостачання, теплопостачання й електроенергії.

Тоді пошкодили 18 приватних житлових будинків, один з них зруйновано повністю.

27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник упав у центрі Львова. Він впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

Унаслідок тієї атаки пошкодили вікна у житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Цивільні об’єкти та житлові будинки не постраждали, але ударна хвиля спричинила спрацювання автоматичної системи безпеки газу у селищі Рудно.

Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газопостачання.