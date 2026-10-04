Юна мандрівниця отримала травму на вершині Лопата у Львівській області

На горі Лопата поблизу міста Сколе, що в Стрийському районі, травмувалася туристка 2006 року народження. Інцидент стався 3 жовтня о 18:21.

Отримавши повідомлення, гірські рятувальники оперативно прибули на місце події. Вони надали дівчині першу домедичну допомогу, а потім за допомогою нош та квадроцикла транспортували потерпілу до підніжжя гори, де її прийняли медики.

Рятувальники настійно радять туристам заздалегідь перевіряти прогноз погоди, обирати маршрути відповідно до фізичних можливостей та вдягати зручний, пристосований для гірського походу одяг і взуття. Важливо також інформувати близьких про свій маршрут і не вирушати без необхідного спорядження.

Окремо підкреслюють, що не варто переоцінювати власні сили, адже гори вимагають обережності та відповідального ставлення.