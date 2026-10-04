Юна мандрівниця отримала травму на вершині Лопата у Львівській області
Опублікувати у CityLife

Юна мандрівниця отримала травму на вершині Лопата у Львівській області

Марко Лук'яненко

На горі Лопата поблизу міста Сколе, що в Стрийському районі, травмувалася туристка 2006 року народження. Інцидент стався 3 жовтня о 18:21.

Отримавши повідомлення, гірські рятувальники оперативно прибули на місце події. Вони надали дівчині першу домедичну допомогу, а потім за допомогою нош та квадроцикла транспортували потерпілу до підніжжя гори, де її прийняли медики.

Рятувальники настійно радять туристам заздалегідь перевіряти прогноз погоди, обирати маршрути відповідно до фізичних можливостей та вдягати зручний, пристосований для гірського походу одяг і взуття. Важливо також інформувати близьких про свій маршрут і не вирушати без необхідного спорядження.

Окремо підкреслюють, що не варто переоцінювати власні сили, адже гори вимагають обережності та відповідального ставлення.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Львівському районі водій Chrysler наїхав на пішохода і втік з місця аварії

У Львівському районі водій Chrysler наїхав на пішохода і втік з місця аварії

Максим Козицький розкриває суть української культури

Максим Козицький розкриває суть української культури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *