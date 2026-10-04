У Львівському районі водій Chrysler наїхав на пішохода і втік з місця аварії

3 жовтня у селі Бережани Львівського району сталася ДТП, у якій постраждав 52-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували, а винуватця аварії поліція знайшла.

Приблизно о 15:00 37-річний місцевий житель на автомобілі Chrysler 200 наїхав на 52-річного пішохода з Львова. Після зіткнення водій залишив місце події.

Поліція швидко провела розшук і встановила місце перебування водія.

Постраждалий отримав травми, через які його госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування автомобілем на такий самий строк.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП.