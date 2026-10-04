Максим Козицький розкриває суть української культури

Українська культура має бути помітною на міжнародній арені — на великих сценах, у музеях і театрах, а також у провідних культурних проєктах світу. Важливо не лише зберігати культурну спадщину, а й активно розвивати сучасне мистецтво, демонструючи світу, як живе Україна сьогодні.

Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький під час панельної дискусії «Україна і світ, який ми будуємо» у рамках Global Culture Forum 2026.

«Наша задача — не просто зберегти спадщину, а показувати її та розвивати», — наголосив Козицький.

За його словами, представляючи країну у світі, потрібно говорити не лише про минуле, традиції і історичні надбання, а й про сучасне мистецтво, нові культурні явища.

«Коли ми хочемо показати Україну, варто демонструвати не тільки її історію до ХХ століття, а й сучасну реальність», — підкреслив очільник Львівської ОВА.

Українська культура вже сьогодні активно присутня на провідних міжнародних платформах. Незважаючи на виклики, пов’язані з повномасштабною війною, Львівщина продовжує інвестувати у культуру, підтримує мистецькі колективи і допомагає їм виходити на світові сцени.

Зокрема, за кошти обласного бюджету у Львові відкрили музей Володимира Патика — перший за багато років новий комунальний музей.

За підтримки Львівської ОДА українська музика у виконанні оркестрів Львівської філармонії звучала у Стокгольмі, зокрема на сцені Королівської філармонії під час вручення Нобелівської премії. Хор «Дударик» виступав під час папської меси у соборі Святого Петра в Римі.

«Це лише два приклади, як мистецтво Львівщини представляє Україну у світі. Нам важливо, щоб українська культура була присутня там, де її бачать і чують міжнародні аудиторії», — зазначив Максим Козицький.

Окремо у дискусії обговорювали роль регіонів у міжнародній культурній дипломатії. Очільник Львівської ОВА вважає, що області мають самостійно шукати партнерів за кордоном, розвивати співпрацю і презентувати власні культурні надбання.

«Потрібно мати сміливість бути собою», — підкреслив Козицький.

Водночас він наголосив на важливості збереження джерел, з яких виростає сучасна культура.

Львівщина володіє значним пластом нематеріальної культурної спадщини. За час війни 12 елементів з області внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, серед них — яворівська забавка.

«Ми маємо берегти те, що формує нашу ідентичність, і водночас давати цій спадщині нове життя. Яворівська забавка — яскравий приклад. Наступний крок — створення музею яворівської забавки, над яким ми вже працюємо», — повідомив начальник Львівської ОВА.

Ще одне ключове питання — сучасний менеджмент у культурних установах. За переконанням Козицького, розвиток музеїв, театрів та інших культурних закладів залежить не лише від фінансування, а й від уміння керівників залучати додаткові ресурси, працювати з грантами і створювати нові проєкти.

Він зауважив, що сучасне українське мистецтво спирається на багатовікову традицію, одночасно пропонуючи світу актуальне бачення і культурний контекст.

«Українська культура має не лише зберігати минуле. Вона повинна творити майбутнє і стати його частиною», — резюмував Максим Козицький.

Панельна дискусія «Україна і світ, який ми будуємо» відбулася 3 жовтня у межах Global Culture Forum 2026 на території KRAЇNA EDEM. Цьогорічний форум триває з 28 вересня до 4 жовтня і присвячений темі «Культура як архітектура майбутнього».

Максим Козицький подякував організаторам форуму й усім, хто щодня зберігає, розвиває та творить українську культуру.