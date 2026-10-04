У Львові на платній парковці з’явились впізнавані стовпчики Садового

На вулиці Підвальній встановлюють делініатори згідно з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху та схемою організації дорожнього руху, яку розробило ЛКП «Львівавтодор» і погодило Управління патрульної поліції.

Галицька районна адміністрація повідомляє про цю ініціативу.

Цю ділянку вважають складною через хаотичне паркування приватного транспорту, що регулярно блокувало рух трамваїв.





Через це громадський транспорт часто зазнавав значних затримок і рух у цьому місці порушувався.

Наразі влада впорядковує цю ділянку та встановлює фізичні бар’єри, щоб забезпечити безперешкодний рух трамваїв, — зазначають у повідомленні.

Громадський активіст Ігор Стукалець критично відгукнувся про ці зміни: “Дурбанізм у всій красі. Спочатку відгородити тротуар стовпцями, потім синьою фарбою позначити платну парковку, а в кінці встановити ще одні стовпці, щоб повністю виключити хаотичне паркування”.