Львівський музей Грушевського презентував фотовиставку Георгія Сутуріна

У Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові розпочала роботу фотовиставка «Там, де починається життя…». Автор знімків — капітан Георгій Сутурін, який показав кадри, зроблені безпосередньо під час служби.

Протягом 2024–2025 років військовий тримав позиції на Вовчанському напрямку. Обстріли, контузії та втрати побратимів стали для нього щоденною реальністю. Проте це не зупинило чоловіка — він продовжував фотографувати моменти, які свідчать про силу життя навіть у найважчих умовах фронту.

На знімках глядачі побачать деталі буденності бійців та природу, що попри руйнування зберігає здатність відроджуватися. Перші квіти серед розбитих доріг, лісові пейзажі, вечірнє небо — усе це поєднується з образами тварин, які дарували воїнам відчуття тепла й підтримки серед війни.

«На світлинах – перша квітка посеред розбитої дороги, тихий ліс і вечірнє небо, тварини, які ставали для військових джерелом тепла, соняхи й маки під розстріляним небом. Фотографії Сутуріна – це погляд крізь дим до світла. Історія про незламність природи, людську підтримку та здатність навіть посеред руйнувань помічати прекрасне», – коментують у музеї.

Виставку можна відвідати протягом трьох тижнів від дня відкриття — вона працює в музеї Михайла Грушевського у Львові.