Львів запустив нову версію програми підтримки молодих митців «Ти, тут, тепер»

Львівська міська рада істотно переробила програму підтримки молодих митців, затверджену ще у 2024 році. Оновлена ініціатива отримала назву «Ти, тут, тепер» і охоплює значно ширше коло учасників та мистецьких напрямів. За результатами конкурсу визначать трьох переможців, які отримають грошові премії — 50, 30 та 20 тисяч гривень.

До цього програма орієнтувалася переважно на студентів мистецьких спеціальностей і стосувалася насамперед скульптури. Тепер подати заявку зможуть автори віком від 16 до 35 років — учні, студенти, випускники, молоді фахівці та незалежні митці. Професійний досвід більше не є обов’язковою вимогою.

Конкурс розширили не лише за віковим критерієм, а й за напрямами творчості. Приймають роботи у сфері візуального мистецтва, архітектури, дизайну, міждисциплінарних практик. Також розглядатимуть цифрові, звукові, світлові, кінетичні та інтерактивні проєкти. Учасники можуть подавати скульптури, об’ємно-просторові об’єкти, інсталяції, рельєфи, а за умови цифрового чи інтерактивного формату — навіть відеороботи.

«Ми хочемо заохотити молодих митців до творчого пошуку, нестандартних рішень, сміливих експериментів із формою, матеріалом і технологіями. Саме тому програма тепер називається „Ти, тут, тепер“ — вона про молодого автора, його погляд на час, у якому ми живемо, і про Львів як простір, де цей погляд може з’явитися», — зазначила начальниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей.

Головна зміна — запровадження трьох призових місць із чітко визначеними сумами. Конкурсна комісія складе рейтинг усіх поданих робіт. Переможець отримає 50 000 грн, друге місце принесе 30 000 грн, третє — 20 000 грн. Раніше нагороджували лише одного учасника, тепер планують підтримати кількох сильних авторів одразу.

Митцям не потрібно одразу прив’язувати проєкт до конкретної локації у Львові. Проте кожен учасник може запропонувати місце для потенційної реалізації — площу, сквер, двір чи іншу територію громади. Комісія матиме право рекомендувати один із відібраних проєктів до подальшого опрацювання для можливого втілення в одному з громадських просторів. Такий крок передбачає окреме виробниче узгодження та отримання необхідних дозволів, тож автоматичної реалізації робота не гарантує.

Оцінюватиме заявки конкурсна комісія. До її складу увійдуть представники управління культури, департаменту архітектури та просторового розвитку, а також профільної депутатської комісії. Долучаться й діячі культурно-мистецького середовища Львова. Критерії оцінки включають оригінальність ідеї, концептуальну цілісність, інноваційність, технічне виконання, взаємодію з простором та якість поданих матеріалів. Максимальний бал — 30.

Після офіційного старту конкурсу учасники подаватимуть заявки через Центр надання адміністративних послуг або його територіальні підрозділи. Альтернативний варіант — електронне звернення через офіційний сайт Львівської міської ради. До пакету документів слід додати опис мистецького проєкту та візуальні чи технічні матеріали — ескізи, 3D-візуалізації, відео чи макети залежно від формату роботи. Портфоліо, інформацію про попередню творчу діяльність та рекомендації можна долучити за бажанням.

Програму підтримки молодих митців Львівська міська рада вперше ухвалила у березні 2024 року в межах рішення «Про підтримку мистецької та експозиційної діяльності у Львівській міській територіальній громаді». У 2026 році документ суттєво переробили та затвердили в новій редакції — відповідно до Стратегії розвитку культури Львівської міської територіальної громади до 2035 року.