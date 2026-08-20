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Львів виділить більше фінансування на освіту, безпеку та підтримку постраждалих

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Львівська міська рада виділила додаткові кошти на освіту, безпеку, культуру та підтримку мешканців, які потерпіли від ракетних обстрілів. Рішення ухвалили на засіданні комісії з фінансів і бюджету.

Серед ключових напрямів витрат:

📍257,6 млн грн підуть на зарплати педагогам;

📍26 млн грн передбачили для одноразового гарячого харчування школярів;

📍69,4 млн грн спрямують на оплату теплопостачання;

📍12,56 млн грн отримають заклади професійної та позашкільної освіти;

📍1,5 млн грн виділили на меблі, техніку та обладнання для шкіл у рамках проєкту «Нова українська школа»;

📍455 тис. грн призначили на встановлення пожежної сигналізації у шести міських укриттях;

📍7,14 млн грн із резервного фонду допоможуть із житлом людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Депутати також ухвалили програму ремонту підвальних приміщень у житлових і комунальних будівлях. Ці підвали облаштують як найпростіші укриття для мешканців Львівської громади.

«Сьогодні ми затвердили важливий пакет фінансування, що охоплює кілька ключових сфер — освіту, безпеку, культуру та підтримку людей, які постраждали через війну.

Найбільшу частину коштів спрямовуємо на освіту: зарплати вчителям, харчування дітей, оплату тепла та закупівлю обладнання для шкіл.

При цьому питання безпеки теж не відкладаємо. Передбачили гроші на облаштування укриттів, пожежну сигналізацію та аварійно-відновлювальні роботи.

Окремо хочу відзначити — понад 7 млн грн із резервного фонду підуть на допомогу з житлом людям, які постраждали від надзвичайних ситуацій», — розповіла голова комісії з фінансів та планування бюджету Наталія Шелестак.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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