Львів виділить більше фінансування на освіту, безпеку та підтримку постраждалих

Львівська міська рада виділила додаткові кошти на освіту, безпеку, культуру та підтримку мешканців, які потерпіли від ракетних обстрілів. Рішення ухвалили на засіданні комісії з фінансів і бюджету.

Серед ключових напрямів витрат:

📍257,6 млн грн підуть на зарплати педагогам;

📍26 млн грн передбачили для одноразового гарячого харчування школярів;

📍69,4 млн грн спрямують на оплату теплопостачання;

📍12,56 млн грн отримають заклади професійної та позашкільної освіти;

📍1,5 млн грн виділили на меблі, техніку та обладнання для шкіл у рамках проєкту «Нова українська школа»;

📍455 тис. грн призначили на встановлення пожежної сигналізації у шести міських укриттях;

📍7,14 млн грн із резервного фонду допоможуть із житлом людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Депутати також ухвалили програму ремонту підвальних приміщень у житлових і комунальних будівлях. Ці підвали облаштують як найпростіші укриття для мешканців Львівської громади.

«Сьогодні ми затвердили важливий пакет фінансування, що охоплює кілька ключових сфер — освіту, безпеку, культуру та підтримку людей, які постраждали через війну.

Найбільшу частину коштів спрямовуємо на освіту: зарплати вчителям, харчування дітей, оплату тепла та закупівлю обладнання для шкіл.

При цьому питання безпеки теж не відкладаємо. Передбачили гроші на облаштування укриттів, пожежну сигналізацію та аварійно-відновлювальні роботи.

Окремо хочу відзначити — понад 7 млн грн із резервного фонду підуть на допомогу з житлом людям, які постраждали від надзвичайних ситуацій», — розповіла голова комісії з фінансів та планування бюджету Наталія Шелестак.