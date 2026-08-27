Львів повернув майже 28 гектарів землі після судового розірвання орендного договору

Жовківський районний суд Львівської області став на бік Львівської міської ради. Справа стосується ділянки площею 27,6992 гектара.

Суд розірвав договір оренди 2011 року. Орендар зобов’язаний повернути землю міській раді. Юридичний департамент Львівської міської ради повідомив про це.

Місто передало ділянку в оренду під сінокіс і випас худоби. Комісія обстежила землю. Вона виявила нецільове використання. Орендар розорала поле і засіяла сою з пшеницею.

Порушення зафіксували актом і фотографіями. Свідки, які брали участь в обстеженні, підтвердили факти. Суд наголосив: сільськогосподарське призначення не дозволяє орендарю самостійно міняти вид використання землі.

«Сіножаті мають використовуватися саме як сіножаті, відповідно до умов договору оренди, земельного законодавства та документації із землеустрою», — йдеться у позиції, яку врахував суд.

Суд врахував висновки Верховного Суду. Розорювання сіножатей чи пасовищ і вирощування культур порушує умови. Це стає підставою для дострокового розірвання договору. Юристи міськради підкреслили важливість рішення для захисту комунальних земель.

«Цей результат є важливим для захисту земель комунальної власності. Орендарі мають користуватися землею відповідально, добросовісно та відповідно до умов, на яких її передали в оренду», — зазначили у юридичному департаменті.

Рішення Жовківського районного суду можна оскаржити в апеляції.

Створено за матеріалами: 032.ua