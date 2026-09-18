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Сонячні вихідні: тепло та без опадів — до +25°C

admin

Цими вихідними у Львові та області опадів не очікують.

Про це повідомляє Гідрометцентр України.

У суботу, 19 вересня, вночі стовпчик термометра коливатиметься від +7°C до +12°C, а вдень підніметься до 20–25°C.

Вітер вночі та вдень — південний з переходом на західний, 3–8 м/с.

Без опадів.

У неділю, 20 вересня, вночі температура сягне +12–+14°C, вдень становитиме 21–23°C.

Вітер вночі та вдень — північно-західний, 5–10 м/с.

Опадів не прогнозують.

У понеділок, 21 вересня, вночі температура опуститься до +13°C, а вдень підніметься до +15°C.

Вітер вночі та вдень — західний, 3–8 м/с.

Невеликий дощ.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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