Голова Закарпаття взяв під особистий контроль справу за участю львівського депутата

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький скликав силові структури через заїзд джипів на заповідну територію й конфлікти з туристами.

Він повідомив про це в соціальних мережах.

«Перебуваю на постійному зв’язку з правоохоронцями і природоохоронцями», — зазначив посадовець.

Мені доповідають про перебіг перевірки, встановлення учасників подій і фіксацію можливих правопорушень.

Результати будуть. Відповідальність — теж. І дуже швидко.

Йдеться про гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Апшинецький», який входить до природно-заповідного фонду України.







За оприлюдненими даними, джипи роз’їжджали жереп, заїжджали у джерело і підходили прямо до високогірного озера.

Ще більше обурює інше: туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози, пошкодження наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію.

Якщо хтось вирішив, що на заповідній території дозволено робити все, що заманеться, — вони помиляються.

Кілька днів тому на зустрічі з керівництвом екологічної інспекції та профільного департаменту ОВА він чітко вимагав жорсткої реакції на кожен такий факт.

Тепер очікує такої самої принципової роботи від усіх відповідальних служб.

Карпати — не приватний полігон для джипів. Кулаки — не аргумент у відповіді на вимогу дотримуватися закону.

«Тримаю справу на особистому контролі», — йдеться у повідомленні.