Голова Закарпаття взяв під особистий контроль справу за участю львівського депутата

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький скликав силові структури через заїзд джипів на заповідну територію й конфлікти з туристами.
Він повідомив про це в соціальних мережах.
«Перебуваю на постійному зв’язку з правоохоронцями і природоохоронцями», — зазначив посадовець.
Мені доповідають про перебіг перевірки, встановлення учасників подій і фіксацію можливих правопорушень.
Результати будуть. Відповідальність — теж. І дуже швидко.
Йдеться про гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Апшинецький», який входить до природно-заповідного фонду України.
За оприлюдненими даними, джипи роз’їжджали жереп, заїжджали у джерело і підходили прямо до високогірного озера.
Ще більше обурює інше: туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози, пошкодження наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію.
Якщо хтось вирішив, що на заповідній території дозволено робити все, що заманеться, — вони помиляються.
Кілька днів тому на зустрічі з керівництвом екологічної інспекції та профільного департаменту ОВА він чітко вимагав жорсткої реакції на кожен такий факт.
Тепер очікує такої самої принципової роботи від усіх відповідальних служб.
Карпати — не приватний полігон для джипів. Кулаки — не аргумент у відповіді на вимогу дотримуватися закону.
«Тримаю справу на особистому контролі», — йдеться у повідомленні.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua