Чим корисний лікувальний масаж?

Є кілька основних методів лікування, зокрема медикаментозна терапія, хірургічне втручання та фізіотерапія. Вибір залежить від діагнозу, тяжкості захворювання та стану пацієнта. Лікар може призначити лікувальний масаж, якщо присутній біль у шиї чи спині. Також такий метод корисний і для ефективного відновлення після травми. Докладніше про це — далі в статті.

Головні переваги лікувального масажу

Лікувальний масаж застосовують для зменшення м’язового напруження, дискомфорту в спині та відновлення після фізичних навантажень. Процедура може бути частиною комплексного лікування та має такі переваги:

зменшення болю — допомагає тимчасово полегшити дискомфорт у шиї, попереку та інших ділянках тіла;

розслаблення м’язів — знижує напруження після тривалого сидіння або фізичної роботи;

покращення рухливості — зменшується скутість і полегшується виконання звичних рухів;

зниження стресу — сприяє розслабленню та покращенню загального самопочуття;

ефективне відновлення — може позбавити відчуття втоми та м’язового дискомфорту після навантажень.

Техніку та інтенсивність масажу підбирають відповідно до стану здоров’я пацієнта. Крім того, процедуру має призначати тільки лікар, адже є протипоказання. Гостра травма, тромбоз, інфекційні захворювання — одні з головних.

Якщо лікар призначив такий метод терапії, то бажано звернутися в перевірений медичний заклад. Професіоналізм спеціаліста — те, від чого буде залежати ефективність процедури.

Що взяти із собою на масаж?

Перед відвідуванням масажного кабінету варто уточнити, чи надають у закладі рушники, одноразову білизну та інші необхідні речі. Якщо ні, то все це потрібно взяти із собою. Крім того, можуть знадобитися результати обстеження. Ще важливо зняти прикраси та повідомити лікаря про наявність захворювань.

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