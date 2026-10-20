Ворог завдав удару по енергетичних об’єктах, пошкоджено житло
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Ворог завдав удару по енергетичних об’єктах, пошкоджено житло

Марко Лук'яненко

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Львівщина зазнала нічної атаки ворожих безпілотників. Ворог націлив реактивні безпілотні літальні апарати на об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах області.

Загиблих та постраждалих немає, що стало полегшенням для регіону.

У Солонківській громаді атака призвела до пошкодження покрівель одного житлового та двох дачних будинків.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що ворог запускав безпілотники з великою швидкістю, які постійно змінювали напрямок. Ситуацію ускладнював туман, що знижував видимість.

Незважаючи на складні умови, українські захисники надали ефективну відповідь і збили ворожі апарати.

Очільник області висловив вдячність військовим за високий професіоналізм і подякував усім мешканцям за дотримання правил безпеки та своєчасне реагування на сигнали повітряної тривоги.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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