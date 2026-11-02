Після осінніх відключень знову зростає попит на LiFePO4 для домашніх СЕС

Восени 2026 року після чергових відключень попит на системи накопичення енергії знову зріс. Компанія Solar-Volt якраз спеціалізується на акумуляторах для сонячних станцій і гібридних інверторів, зокрема на літій-залізо-фосфатних моделях Deye.

Для домашньої СЕС важлива не лише ємність, а й безпека та кількість циклів. Саме акумуляторні батареї для інвертора на базі LiFePO4 дають 3000–6000 циклів і майже не гріються при зарядці, на відміну від звичайних літієвих. Моделі на кшталт Deye SE-G5.1 Pro-B (51,2 В, 100 А·год, 5,12 кВт·год) уже стоять у багатьох гібридних системах.

Чому LiFePO4 витісняє інші типи

Літій-залізо-фосфат не містить кобальту, тому стабільніший і менше ризикує перегрітися. Ресурс вищий, ніж у звичайних Li-ion, а глибина розряду може бути 80–90% без сильної деградації. Для щоденного циклування в сонячній системі це критично.

Deye SE-F12-C на 230 А·год дає вже 11,8 кВт·год — підходить для більших будинків або малого бізнесу. Напруга 51,2 В стандартна для більшості гібридних інверторів, тож підключення просте. Можна масштабувати кілька модулів. Багато хто саме зараз шукає акумуляторні батареї LiFePO4, бо вони краще переносять щоденні цикли.

BMS у сучасних модулях Deye контролює кожну комірку, балансує заряд і відключає при критичних параметрах. Це зменшує ризик, що одна слабка комірка зіпсує всю батарею. Для користувача це означає менше сюрпризів через 2–3 роки.

На що дивитися при підборі

напруга і ємність під конкретний інвертор;

кількість циклів і глибина розряду;

наявність BMS і захисту від перегріву;

можливість паралельного підключення;

робочий діапазон температур.

Без правильного підбору ємності система або не тягне ніч, або переплачує за зайві кіловат-години. Тому Акумуляторні батареї для інвертора краще підбирати не «на око», а під реальне споживання і потужність інвертора.

Як це працює в реальній системі

Вдень панелі заряджають акумулятор через гібридний інвертор. Ввечері і вночі будинок живиться від батареї. При відключенні мережі перехід відбувається автоматично. Саме акумуляторні батареї LiFePO4 добре тримають постійний струм і не просідають так сильно, як свинцеві, коли навантаження високе.

Для квартири чи невеликого будинку часто вистачає одного модуля на 5 кВт·год. Для будинку з електрокотлом чи кількома кондиціонерами беруть 10–15 кВт·год і більше. Важливо, щоб інвертор умів працювати з цим типом батареї і правильно обмежував струм заряду.

Взимку споживання зростає, а генерація падає. Тому ємність краще рахувати не за літніми цифрами, а за грудневими. Запас 20–30% якраз покриває ці коливання і дає батареї працювати в комфортному діапазоні.

Короткий порядок перед встановленням

Порахувати середньодобове споживання в кВт·год. Визначити, скільки годин автономності потрібно. Підібрати напругу під інвертор (зазвичай 48/51,2 В). Перевірити сумісність BMS і протоколи зв’язку. Залишити запас 20–30% на деградацію і піки.

Так система не розряджається в нуль щовечора і служить довше. Багато хто саме зараз вирішує купити літій залізо фосфатний акумулятор на 5 або 10 кВт·год, щоб закрити базові потреби будинку на ніч.

Що змінилось у 2025–2026

Ціни на LiFePO4 знизилися, а ємність модулів виросла. Тепер 5 кВт·год у компактному корпусі — звичайна справа, а не преміум. Deye і подібні бренди дають готові рішення з інтегрованим BMS, які не вимагають окремого контролера.

Паралельне підключення кількох модулів дозволяє нарощувати ємність без заміни інвертора. Головне — щоб усі батареї були одного типу і з сумісним BMS. Тоді система бачить їх як одну велику.

Для резервного живлення телеком-обладнання і домашніх СЕС ці батареї стали стандартом саме через безпеку і ресурс. Свинцеві ще зустрічаються в дешевих системах, але для щоденного використання їх уже рідко рекомендують.

Якщо плануєте систему на зиму, краще порахувати ємність з урахуванням коротших днів і більшого споживання. Актуальні моделі і наявність зручно перевірити перед замовленням інвертора. Тоді можна купити літій залізо фосфатний акумулятор під конкретну конфігурацію і не чекати поставку окремо.