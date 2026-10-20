Уночі на Львівщині зафіксували атаку ворожих дронів із ураженням важливого енергетичного об’єкта

У ніч з 19 на 20 жовтня Львівщина опинилася під повітряною тривогою через численні атаки ворожих безпілотників.

Один із дронів вдарив по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури регіону.

Повітряну тривогу оголосили вперше 19 жовтня о 21:11.

На початку сигнал лунали для Золочівського та Шептицького районів. Згодом тривогу оголосили в Дрогобицькому, Львівському, Самбірському, Стрийському та Яворівському районах, а іноді — по всій області.

За даними Львівської ОВА, безпілотники рухалися різними маршрутами по території області: у напрямках Сокаль, Мостиська, Радехів, Ходорів, а також до Яворова, Шегинь, Добротвора, Новояворівська, Рудного і Львова.

Один із дронів відзначався дуже високою швидкістю та раптовими змінами курсу. Також описували рух реактивного безпілотника, спрямованого до Добротвора.

В ці моменти у області діяла система протиповітряної оборони.

«Ворожий безпілотник атакував об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині», — заявили в обласній адміністрації. Пізніше уточнили, що під час цієї тривоги другий дрон вчинив атаку на той самий об’єкт.

Фахівці ДСНС вже працюють на місці події.

Останні повідомлення про ситуацію надійшли 20 жовтня о 06:21.

Про постраждалих не повідомляють. Не уточнюють і конкретний об’єкт, а також повні наслідки атаки.

Раніше, 19 жовтня вранці, уламки російського безпілотника пошкодили житлові будинки і автівки у Зубрі.

18 жовтня ППО знищила безпілотники над Мурованим і Малеховим поблизу Львова. Від жертв і постраждалих, за попередніми даними, вдалося уникнути. Проте уламки вдарили по житлових будинках і логістичному комплексу.

17 жовтня на Львівщині ППО збила ворожий безпілотник у районі Бродівської громади.

Також в ніч з 12 на 13 жовтня у селі Муроване поблизу Львова через падіння безпілотника спалахнули пожежі у трьох житлових будинках. Того ж дня близько 15:04 в області знову оголосили повітряну тривогу через реактивний російський безпілотник. Його уламки впали в селі Малехів.