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Як обрати жіночий костюм на осінь і зиму: фасони, тканини, посадка

Марко Лук'яненко

Чорний кроп-жакет із додаванням вовни

Один вдалий костюм із двох предметів — це щонайменше три готові образи: комплектом, жакет окремо з джинсами, низ окремо зі светром. Саме тому костюми жіночі восени й узимку стають основою гардероба: вони економлять час уранці. Але між костюмом, який носиш щотижня, і костюмом, що висить у шафі з біркою, різниця в кількох деталях — фасоні, тканині й посадці. Розбираємо кожну по черзі.

Які бувають костюми і кому який підійде

Брючний костюм — найуніверсальніший. Прямі штани з високою посадкою і приталений жакет доречні в офісі, на переговорах, у театрі. Широкі штани чи кльош з укороченим жакетом виглядають сучасніше та м’якше, а ще візуально подовжують ноги.

Костюм зі спідницею підкреслює жіночність. Міні з жакетом відкриває ноги й добре працює з високими чоботами, міді-кльош додає руху і пасує жінкам із вираженою талією.

Трикотажний комплект — комфорт домашнього одягу у «вихідному» вигляді. Кофта на блискавці або лонгслів плюс широкі штани з того самого полотна замінюють спортивний костюм у місті, у поїздці та на вихідних.

Огляд: чотири моделі під різні сценаріїСірий костюм з букле в клітинку: кроп-жакет і короткі шортиСірий костюм із жакета і шортів з букле

Чорний кроп-жакет із додаванням вовни

База, з якої зручно починати костюмний гардероб. Пальтова тканина з вовною щільна, тримає форму і гріє, додаткові вставки в плечах зберігають чіткі лінії, а ґудзики на манжетах додають деталі. Укорочена довжина відкриває талію, тому жакет добре лягає і на спідницю міні з тієї ж тканини, і на штани з високою посадкою.

Сірий костюм із жакета і шортів з букле

Букле з контрастною клітинкою виглядає дорого навіть у простому крої. Прямий кроп-жакет застібається на ґудзики у формі сердечок, шорти мають декоративні бічні клапани, обидві частини на підкладці. Восени — з щільними колготами й лоферами, взимку — з чоботами-панчохами та довгим пальто.

Коричневий трикотажний світшот на блискавці

Варіант для тих, кому потрібен комфорт без спортивного вигляду. Вільний прямий крій, спущена лінія плеча і рукави-кльош, трикотаж добре зберігає тепло. У парі зі штанами-палаццо того ж відтінку виходить м’який комплект для поїздок і вихідних, а окремо світшот носиться з джинсами.

Спідниця-кльош міді у винному відтінку

Частина комплекту з жакетом із кейпом у тому самому кольорі. Костюмна тканина на підкладці, розкльошений крій додає руху. Винний — один із найвигідніших кольорів холодного сезону: глибокий, але не похмурий, і легко поєднується з чорним, сірим та кемелом.

Коричневий трикотажний світшот на блискавці з рукавами-кльошКоричневий трикотажний світшот на блискавці
Спідниця-кльош міді винного відтінку з костюмної тканиниСпідниця-кльош міді у винному відтінку

Тканина: що справді гріє, а що лише виглядає тепло

На осінь і зиму обирайте костюмну тканину з додаванням вовни, твід, букле або щільний трикотаж. Вовна тримає тепло завдяки повітрю між волокнами, а невеликий відсоток поліестеру чи віскози робить тканину м’якшою, менш колючою і стійкішою до деформації. Букле й твід виглядають дорого навіть у простому крої, але вони об’ємніші: якщо хочете зменшити стегна, беріть фактурний жакет, а низ — із гладкої тканини.

Підкладка в жакеті та штанах — не дрібниця. Вона дає змогу вдягати колготи чи термобілизну без налипання, не дає вовні колоти шкіру і продовжує життя речі.

Як перевірити посадку за дві хвилини

  • Плечовий шов жакета лежить точно на краю плеча і не з’їжджає вниз.
  • Застебнутий жакет не утворює складок «іксом» навколо ґудзика.
  • Витягніть руки вперед: якщо спинка натягується, а жакет задирається, він тісний у проймах.
  • Штани тримаються на талії без ременя і не врізаються, коли ви сідаєте.

Якщо замовляєте онлайн і вагаєтеся між двома розмірами, порівняйте заміри моделі зі своїми або попросіть менеджера магазину підказати, яка посадка буде ближчою до вашої фігури.

Як носити жакет і низ окремо

Щоб костюм окупився, плануйте розділення одразу. Жакет носіть поверх светра тонкої в’язки з прямими джинсами — це найпростіший спосіб виглядати зібрано у вихідні. Яскравий чи фактурний жакет поєднуйте з монохромним низом: винний із чорним, букле — із гладкою тканиною. Штани від костюма додайте до об’ємного светра або сорочки оверсайз, а спідницю міді — до в’язаного джемпера і чобіт без підборів.

Більше брючних, трикотажних і вечірніх комплектів у різних кольорах можна переглянути на сайті Gepur — зручно, що частину моделей там продають і окремими предметами, тож костюм можна зібрати під себе.

FAQ: жіночі костюми – часті запитання

Який жіночий костюм найуніверсальніший?

Брючний костюм нейтрального кольору — чорний, сірий, графітовий або кемел. Його можна носити в офіс, на зустрічі й вечері, а штани та жакет окремо легко поєднуються з рештою гардероба.

Яку тканину обрати для костюма на зиму?

Найтепліші варіанти — костюмна тканина з додаванням вовни, твід, букле та щільний трикотаж. Зверніть увагу на підкладку: вона захищає шкіру від колючості й дозволяє вдягати під штани колготи або термобілизну.

Як зрозуміти, що жакет сидить правильно?

Плечовий шов має лежати на краю плеча, а застебнутий жакет — не утворювати складок навколо ґудзика. Витягніть руки вперед: якщо спинка сильно натягується, варто приміряти розмір більше.

Чи можна носити трикотажний костюм в офіс?

Так, якщо полотно щільне, тримає форму і костюм однотонний. Додайте лофери або ботильйони, структуровану сумку й мінімум прикрас — і комплект виглядатиме ділово, а не спортивно.

Що вдягнути під костюм замість сорочки?

Тонку водолазку, базовий лонгслів, боді або корсетний топ. Водолазка робить образ теплішим і стриманішим, а корсет чи атласний топ одразу переводять костюм у вечірній формат.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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