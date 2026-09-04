blago оголосила про стипендійну підтримку студентів Львівської політехніки

Будівельна компанія blago приєдналася до стипендіальної програми Talent Boost: Future Makers, яку реалізує Благодійний фонд «Львівська політехніка: Майбутнє». Від початку нового навчального року кращі студенти факультетів будівництва та архітектури Національного університету «Львівська політехніка» отримуватимуть фінансову підтримку від компанії.

Програма має на меті підтримати студентів із високими академічними результатами, які прагнуть професійного розвитку.

У blago наголошують: участь у програмі — це не одноразова благодійність, а стратегічна інвестиція в людський капітал і майбутнє країни.

«Коли ми ухвалювали рішення про підтримку Talent Boost: Future Makers, діяли усвідомлено. Це не просто благодійність заради благодійності. Ми розуміємо: майбутнє компанії залежить від людей. Майбутнє України — від того, чи підтримаємо талановиту молодь сьогодні. Тому інвестуємо в студентів, аби вони бачили перспективу й могли здобути якісну освіту саме тут, в Україні. Віримо, що така підтримка сприятиме розвитку економіки, інновацій і сильної держави. Якщо кожен бізнес зробить хоча б один такий крок, відкритих можливостей для молоді стане значно більше», — зазначила представниця blago Діана Великочий.

Компанія переконана: сучасний бізнес повинен бути партнером освіти. Тому blago підтримує ініціативи, які дають студентам не лише знання, а й реальні кар’єрні перспективи в Україні.

У blago додають: співпраця з університетом не обмежиться лише стипендіями. Надалі компанія планує розвивати партнерство з освітніми закладами, створюючи можливості для практичних стажувань, професійного наставництва і залучення студентів до реальних проєктів будівельної галузі.

Участь у програмі Talent Boost: Future Makers стала для blago ще одним кроком у налагодженні співпраці між бізнесом і освітою. Це підтверджує: інвестиції в молодих фахівців сьогодні — інвестиції в відбудову й розвиток України завтра.