Польща передасть Львівській мерії більше 40 ноутбуків у якості благодійної підтримки

Інститут міста передасть ноутбуки, отримані як гуманітарну допомогу з Польщі, для користування структурними підрозділами міської ради.

2 жовтня виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про передачу матеріально-технічних засобів, які належать Комунальній установі Інститут міста, на потреби різних департаментів та комунального підприємства міста.

Це 41 ноутбук брендів HP та Dell загальною вартістю 30 557 гривень. Розподіл техніки відбуватиметься таким чином:

– департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури отримає 5 ноутбуків;

– департамент економічного розвитку – 2;

– департамент “Секретаріат ради” – 11;

– департамент “Адміністрація міського голови” – 12;

– Офіс з управління персоналом – 4;

– управління цифрової інфраструктури та сервісів – 5;

– ЛКП “Міський центр інформаційних технологій” – 2 ноутбуки.

Усі ноутбуки Інститут міста отримав у рамках гуманітарної допомоги від польської фундації “Увольній зломка”. Вона спрямована на підтримку цивільного населення, а також на забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури та комунальних установ у період російської агресії.

Виконком визначив, що передані департаментам і ЛКП ноутбуки використовуватимуть для щоденної роботи та відповідної експлуатації.





Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року Інститут міста офіційно отримав статус уповноваженого органу від імені Львівської міської ради для отримання коштів на придбання товарів і послуг. Він також має право автономно розпоряджатися цими ресурсами.

З квітня нинішнього року керівником Інституту міста є Олена Павлюк, раніше вона очолювала ЛКП “Львівське конференц-бюро”.