Обласна державна адміністрація взяла участь в антикорупційному заході за запрошенням громадських організацій

Обласна Державна Адміністрація долучилася до антикорупційного заходу на запрошення громадського сектору

Представники влади, правоохоронців, місцевого самоврядування та громадських організацій Львова обговорили практичні методи боротьби з корупцією, врегулювання конфлікту інтересів і захист викривачів.

У Львові провели захід «INTEGRITY CASE MEET-UP: ВІД ПРОБЛЕМИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ», присвячений вивченню ефективних інструментів протидії корупції та захисту прав викривачів. У рамках цього заходу організатори з громадського сектору об’єднали зусилля з представниками Бюро економічної безпеки, нацполіції, Львівської ОДА, міської ради та державних установ.

За запрошенням Фундації інституційного розвитку та COMPLIANCE HUB заступниця керівника апарату Львівської ОДА Ольга Мерйо представляла адміністрацію області.

Організатори підкреслили, що ця подія має велике значення для розв’язання актуальних проблем уповноважених підрозділів із запобігання та виявлення корупції. Вони наголосили на важливості своєчасного виявлення конфлікту інтересів, правильного його врегулювання, інформування керівництва та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Також заходи сприяють ефективному використанню Єдиного порталу повідомлень викривачів та гарантуванню захисту прав осіб, які повідомляють про корупцію.

«Спільна робота з громадськістю демонструє важливість антикорупційних ініціатив Львівської ОДА та нашу спільну зацікавленість у прозорості влади. Співпраця з колегами з правоохоронних органів, місцевої влади, підприємств і установ є ключем до формування єдиних стандартів доброчесності на всіх рівнях», — підкреслила Ольга Мерйо.