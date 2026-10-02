Під Львовом водій Subaru збив малюка 1,5 року

У селі Ременів Львівського району водій Subaru Ascent збив півторарічного хлопчика.

Дитина отримала травми й була госпіталізована. Про це 2 жовтня повідомили у поліції Львівської області.

Аварія трапилася увечері 1 жовтня, близько 21:00, у Ременові. За попередньою інформацією правоохоронців, 27-річний мешканець Львівського району, керуючи Subaru Ascent, здійснив наїзд на малюка.

Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Поки що деталі про стан дитини відсутні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортом на той же строк.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.