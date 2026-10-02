У Львівській області сьогодні відбувається прощання з героєм з Меденицької громади

Сьогодні на Львівщині проводять в останню путь Героя Андрія Бодника.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що 2 жовтня на Львівщині прощаються з військовослужбовцем, який був родом із села Верхній Дорожів Меденицької громади.

Андрій Бодник пройшов військову службу у 2014 році та брав участь в антитерористичній операції на сході України. Коли у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, він добровільно став на захист рідної землі.

Серце захисника перестало битися 30 вересня. Андрію Боднику було 41 рік.

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