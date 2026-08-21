35 років Незалежності: маршрут вихідних для львів’ян на 23–25 серпня

Цього року Україна відзначить 35-ту річницю Незалежності.

Львів готується до масштабних святкувань — з 23 по 25 серпня місто прийме урочисті церемонії, концерти, лекції та спортивні заходи. Мешканці підіймуть Державний прапор, відвідають екскурсії, віддадуть шану загиблим Захисникам і Захисницям України.

Головною подією свята стане виступ Львівського муніципального хору «Гомін» на площі Ринок.

23 серпня

Рівно о 10:00 на перехресті вулиць Стрийської та Героїв Майдану пройде урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

У той же день Музей міста на площі Ринок, 1 відкриє виставку Військово-Морських сил України «Вірність. Мужність. Сила». Експозиція розповість про безперервність української морської традиції. Виставка триватиме до 1 жовтня, вхід безкоштовний, але потрібна попередня реєстрація.

О 15:00 на площі перед Львівським оперним театром стартує відкритий шаховий турнір «Хід Незалежності». Долучитися можуть як дорослі, так і діти.

О 17:00 біля музею «Територія терору» відбудеться концерт «Так звучить Незалежність». Пізніше, о 18:30, на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні письменник і ветеран Артур Дронь проведе Лекцію Незалежності. Участь у ній передбачає попередню реєстрацію.

Завершиться день о 20:00 відкриттям інсталяції «Колони пам’яті» на площі Ангелів біля Гарнізонного храму святих Петра і Павла. На конструкціях викарбують імена військових, похованих у Львівській територіальній громаді.

24 серпня

У День Незалежності Львів традиційно вшанує пам’ять загиблих Захисників і Захисниць України. Церемонії відбудуться на полях почесних поховань Личаківського та Голосківського кладовищ.

О 16:00 на північній стороні площі Ринок виступить оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

О 16:30 стартують дві авторські екскурсії «Шлях Незалежності: культура та ідентичність» — їх проведуть Галина Вилійка та Юрій Цибух. Учасники простежать шлях України до незалежності крізь культуру та міський простір Львова. Реєстрація на екскурсії відкрита на сайті lviv.travel.

О 19:00 на площі Ринок виступить Львівський муніципальний хор «Гомін».

Паралельно святкові події проходитимуть у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. О 19:00 там відбудеться виступ «Live set NevertheLes», а о 20:00 — концерт етногурту «Етерія».

О 20:00 у дворику Львівської міської ратуші пройде стендап за участю Тимошенка, Мартинюка, Терена та Лузанова. Усі кошти від продажу квитків та аукціону передадуть на потреби Об’єднаних сил оборони України.

25 серпня

О 18:00 у Міському палаці культури імені Гната Хоткевича відбудеться лекція Тетяни Продан «Гідність та громадянство: розмова про права та обов’язки». Мова піде про людську гідність, громадянські права та їхню роль у демократичному суспільстві.

До святкування 35-річчя Незалежності долучаться й заклади культури Львова. Протягом свяпкових днів вони організують концерти, творчі зустрічі, лекції, майстер-класи та тематичні заходи для дітей.

Вхід на більшість подій вільний, проте деякі заходи вимагають попередньої реєстрації.