У Львові на “зебрі” водії двох BMW травмували чоловіка з дитиною

ДТП сталася на перетині вулиць Виговського та Кульчицької.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вечором 20 серпня, орієнтовно о 19:53, на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької у Львові сталася серйозна дорожня пригода. Два автомобілі BMW, за кермом яких перебували 22-річний та 21-річний львів’яни, наїхали на пішоходів прямо на переході. Постраждали 35-річний чоловік та його 8-річна донька.

Медики госпіталізували обох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту та вирішують питання щодо подальшої правової кваліфікації дій водіїв.