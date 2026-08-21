Скільки коштує долар та євро у Львові 21 серпня

Продати долар готівкою сьогодні можна в середньому за 44,89 гривні.

У Львові 21 серпня банки пропонують готівковий долар за середньою ціною 44,89 гривні у продажу та 44,46 гривні під час купівлі. Що стосується євро, то його курс встановився на рівні 52,43 гривні у продажу та 51,82 гривні у купівлі.

Водночас Національний банк України зафіксував на сьогодні інший офіційний курс:

– долар – 44,61 гривні;

– євро – 52,13 гривні.

Актуальні курси валют у “Оксі банку” можна переглянути тут.