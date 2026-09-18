Зінкевич наполягає на суворішій відповідальності за серйозні порушення ПДР

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич звернувся до Міністерства внутрішніх справ та парламентського комітету. Він вимагає посилити відповідальність за найнебезпечніші порушення правил дорожнього руху.

Йдеться про суттєве перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофора та небезпечні маневри.

До переліку також входять порушення правил проїзду пішохідних переходів. До нього належать створення аварійних ситуацій і керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Окремо він звернув увагу на законопроєкти №15348 і №15348-1. 15 вересня Верховна Рада не набрала необхідної кількості голосів для ухвалення проєкту №15348. Отже питання посилення відповідальності за грубі порушення ПДР досі не вирішене.

Зінкевич просить МВС надати позицію щодо подальшої роботи над цими ініціативами. Він також пропонує розглянути можливість запровадження додаткових санкцій для систематичних порушників. Крім того, депутат вимагає статистику ДТП, загиблих і травмованих через основні види грубих порушень ПДР за 2024–2026 роки.

«Безпека дорожнього руху — це не питання наповнення бюджету штрафами. Йдеться насамперед про життя та здоров’я людей. Відповідальність за свідомо небезпечну поведінку на дорозі має бути реальною та невідворотною», — наголосив Ігор Зінкевич.