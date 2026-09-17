У львівській раді з’явилися спеціальні полиці для смартфонів депутатів

У Львові встановили полички для мобільних телефонів у сесійній залі міської ради.
Про це повідомила депутатка Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Анастасія Гринів.
Міський голова Андрій Садовий закликав депутатів здавати телефони у скриньки.
За його словами, це допоможе краще зосередитися на розгляді питань порядку денного.
Садовий наголосив: «Залежність від телефона — це хвороба».
Крім того, міський голова особисто встановив у залі скриньки для мобільних пристроїв депутатів.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua