У львівській раді з’явилися спеціальні полиці для смартфонів депутатів

У Львові встановили полички для мобільних телефонів у сесійній залі міської ради.

Про це повідомила депутатка Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Анастасія Гринів.

Міський голова Андрій Садовий закликав депутатів здавати телефони у скриньки.

За його словами, це допоможе краще зосередитися на розгляді питань порядку денного.

Садовий наголосив: «Залежність від телефона — це хвороба».

Крім того, міський голова особисто встановив у залі скриньки для мобільних пристроїв депутатів.









