Львівські депутати інсценували благополуччя міста (ФОТО)

Під час сьогоднішньої сесії Львівська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2026 рік.

Коротко про головне:

Рада затвердила корективи до фінплану Львівської громади на 2026 рік.

Погодили початок формування наглядової ради при КНП «1 ТМО м. Львова».

Депутати звернулися до Міністерства освіти і науки України з проханням співфінансувати заходи з доступності та безбар’єрності в державних закладах професійної освіти громади.

Ухвалили договір про надання благодійного гранту від польської Unibep Unitalent Group Foundation на реставрацію історичної вілли на вул. Андрія Мельника, 7.

У 2026 році місто отримає на ці роботи 349 075,32 злотих.

Також рада звернулася до Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедур затвердження проєктів будівництва під час воєнного стану і в процесі відбудови країни.

Окреме звернення до уряду стосувалося програми безоплатного харчування учнів 1–11 класів.

Депутати наголосили на необхідності врахувати реальну вартість якісного харчування.

Прийняли низку земельних рішень, що забезпечать додаткові надходження до бюджету громади.

Зокрема, від оренди земельних ділянок очікують майже 2,7 млн грн.

Оголосили один аукціон на земельну ділянку.

Депутати не вимагали відставки керівника управління освіти Андрія Закалюка через скандал із отруєнням дітей у школах Львова.

Вони також не ставили меру питання про незареєстровану петицію щодо його відставки, ініційовану юристом і громадським активістом Андрієм Петришиним.