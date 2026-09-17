У Львівській області СБУ затримала двох підозрюваних

СБУ кваліфікує вибух у м. Миколаїв Львівської області як терористичний акт і вже відкрило кримінальне провадження.
За даними слідства, вибух стався 17 вересня близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП.
Попередньо слідство встановило, що невідомі викинули вибуховий пристрій з автомобіля, який рухався повз військовий об’єкт.
Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець; медики надали йому допомогу на місці.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових і слідчих заходів.
Вони встановили осіб двох чоловіків, причетних до вчинення злочину.
Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 КПК України.
Служба безпеки разом із Нацполіцією та військовою прокуратурою здійснює комплексні заходи.
Мета — встановити всі обставини вибуху та осіб, причетних до нього.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Про подальші деталі розслідування повідомлять додатково.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua