У Львівській області СБУ затримала двох підозрюваних

СБУ кваліфікує вибух у м. Миколаїв Львівської області як терористичний акт і вже відкрило кримінальне провадження.

За даними слідства, вибух стався 17 вересня близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП.

Попередньо слідство встановило, що невідомі викинули вибуховий пристрій з автомобіля, який рухався повз військовий об’єкт.

Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець; медики надали йому допомогу на місці.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових і слідчих заходів.

Вони встановили осіб двох чоловіків, причетних до вчинення злочину.

Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 КПК України.

Служба безпеки разом із Нацполіцією та військовою прокуратурою здійснює комплексні заходи.

Мета — встановити всі обставини вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Про подальші деталі розслідування повідомлять додатково.



